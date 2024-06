POZZUOLI – Grande soddisfazione per Anna Ascolese, 18enne di Monterusciello, che parteciperà il prossimo primo luglio alla finalissima regionale di Miss Italia. Anna ha studiato portamento e continua a studiare recitazione. Due anni fa la giovane puteolana partecipò come mascotte a Miss Italia. Al di là del risultato, Anna dedica questo primo importante traguardo al suo caro papà che l’ha sempre sostenuta in tutto.