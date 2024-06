POZZUOLI/ Regolamento di conti a Licola Mare: un ferito trasportato in ospedale

POZZUOLI – Sono le 3 di notte quando in via Licola Mare due nigeriani residenti in una palazzina iniziano a litigare animatamente per una questione di soldi. In pochi minuti si passa dalle parole ai fatti, uno di loro si avventa sull’altro sferrando dapprima pugni e calci e poi si procura una scheggia di vetro e lo colpisce a una spalla. Immediato l’intervento di carabinieri, polizia e 118. Il ferito è stato trasportato presso l’ospedale di Giugliano; l’aggressore, in evidente stato di agitazione psicomotoria, è stato trasportato al Santa Maria delle Grazie di Pozzuoli dove resta piantonato dalle forze dell’ordine.