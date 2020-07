POZZUOLI – A partire da questa settimana, il mercato giornaliero di via Petito a Monterusciello si trasferirà per il solo mercoledì nell’area parcheggio che si trova all’inizio di via Umberto Saba, in prossimità del civico 15. Il provvedimento è stato adottato, in via sperimentale, perché l’iniziale collocazione degli operatori commerciali nel tratto finale di via Nicolardi determinava problemi alla viabilità, precludendo in sostanza l’accesso all’area destinata al settore alimentare della fiera settimanale ai veicoli provenienti da via Matilde Serao.