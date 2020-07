POZZUOLI – Continua l’attività dei parcheggiatori abusivi ad Arco Felice nonostante i recenti fermi e denunce. Nella serata di lunedì numerosi sono stati gli automobilisti tartassati dagli illegali in via Montenuovo Licola Patria, nei pressi di bar, pub e ristoranti. Nonostante gli stalli di sosta a strisce blu gli automobilisti sono stati costretti a pagare una doppia tariffa: ticket e soldi agli illegali, che si avvicinavano ad ogni auto. Per ottenere un maggior numero di posti le auto sono state fatte parcheggiare anche sui marciapiedi laddove non è consentito. Un fenomeno che non si placa, nonostante le recenti operazioni delle forze dell’ordine proprio ad Arco Felice e Pozzuoli.