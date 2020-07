BACOLI – In attuazione della normativa nazionale che prevede incentivi fiscali per vari interventi edilizi, come il Bonus Facciate 2020, bonus verde, l’ecobonus, previsti dal Testo di Legge di Bilancio 2020, il sindaco di Bacoli rivolge un invito ai proprietari di immobili rientranti nel perimetro dei centri storici individuati da PRG. Il primo cittadino Josi Gerardo Della Ragione chiede che si possa «procedere con idonei interventi sulle facciate degli immobili al fine di garantire il decoro ed immagine delle stesse, nonché lo stato di conservazione delle strutture edilizie a tutela della pubblica e private incolumità». Il capo dell’esecutivo chiede particolare attenzione alle strade dei centri storici di Bacoli (G. De Rosa, Via Ercole, Via Scamardella, Via Spiaggia, Via Ambrogio Greco, Via S. Anna, Via Cento Camerelle, Via Agrippina, via Carannante, via Cerillo, via Risorgimento) di Miseno (Via Dragonara e via Sacello degli Augustali), di Baia (via Lucullo e via Molo di Baia), di Cappella (viale Olimpico e via Cappella).