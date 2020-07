POZZUOLI – “Monachelle non si sgombera. Giù le mani!”. Assemblea straordinaria questa sera nell’ex convitto di Arco Felice. A chiamare a raccolta i cittadini è l’omonimo comitato. “No allo sgombero dei senza fissa dimora senza una Valida soluzione abitativa alternativa. Si alla libera fruizione del bene comune. Partecipa!” lo slogan che accompagnerà l’incontro in programma per le 19. Sull’immobile di proprietà del comune di Napoli pende un’ordinanza di sgombero e chiusura da parte del comune di Pozzuoli per motivi di sicurezza.