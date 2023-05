POZZUOLI/ Il Comune intitola una strada e una piazza a via Napoli

POZZUOLI – Il comune di Pozzuoli intitolerà domani mattina una strada e una piazza a Via Napoli, alla fine di Corso Umberto I. Saranno denominati rispettivamente “Via delle Terme” e “Largo Pietro da Eboli”, quest’ultimo dedicato al poeta italiano nato a Eboli nel 1170. E proprio dal comune della provincia di Salerno che domani a Pozzuoli sarà ospite il sindaco Mario Conte insieme a una delegazione comunale per partecipare alla cerimonia in programma a partire dalle ore 11.

L’INIZIATIVA – L’intitolazione arriva dopo l’ok da parte della commissione toponomastica, presieduta proprio dall’assessore al ramo Vittorio Festa che domani parteciperà alla cerimonia di intitolazione.