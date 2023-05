POZZUOLI/ Spaccio di cocaina nelle “case parcheggio” al Rione Toiano: due arresti

POZZUOLI – Due persone sono state arrestate al Rione Toiano per spaccio di droga. Si tratta di Francesco Imperatore, 52 anni e Francesco De Felice, 25 anni, arrestati dai carabinieri della sezione operativa della Compagnia di Pozzuoli. I due sono stati sorpresi nelle abitazioni popolari delle cosiddette “Case parcheggio”, rione popolare un tempo feudo del clan Pagliuca, in possesso di droga e in particolare di cocaina. Imperatore e De Felice sono stati quindi tratti in arresto, successivamente convalidato dal Gip di Napoli, e sottoposti all’obbligo di firma.