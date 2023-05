POZZUOLI/ Lezione all’aperto nell’oasi naturalistica del Monte Nuovo

POZZUOLI – Didattica all’aperto per gli alunni dell’Istituto 7° Pergolesi 2 di Monterusciello. I bambini di quinta elementare del plesso Viviani, accompagnati dai propri docenti in sinergia con l’Associazione R.O.A.S. e del CSV Centro Servizi per il Volontariato di Napoli, hanno svolto una lezione all’aperto nell’Oasi Naturalistica del Monte Nuovo. I riflettori sono stati puntati sulla salvaguardia ambientale. I rappresentanti della R.O.A.S. hanno spiegato ai ragazzi l’importanza di alcune semplici regole: il rispetto della natura che li circonda, la salvaguardia del bosco e del sottobosco, la differenziazione dei rifiuti per un eventuale riutilizzo. L’iniziativa si ripeterà lunedì 29 maggio con gli alunni della classe V del plesso Marotta.