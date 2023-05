POZZUOLI/ Degrado a Licola Borgo, senzatetto nudo davanti all’asilo

POZZUOLI – Non c’è fine al degrado a Licola Borgo, dove ogni giorno si ripetono scene che hanno dell’inverosimile. L’ultima arriva da Piazza San Massimo dove il porticato dell’ex circoscrizione è diventato dimora dei senzatetto. Dopo la coppi madre-figlio che per mesi ha soggiornato sul pavimento accanto all’ufficio postale, adesso tocca a un immigrato. E fin qui nulla di male, viste le condizioni socio-economiche in cui versano i senzatetto che andrebbero aiutati dai cittadini ma soprattutto dalle istituzioni.

NUDO DAVANTI SCUOLA – Il problema si pone quando quest’uomo si spoglia, fa i propri bisogni e si lava all’aria aperta, davanti alla scuola materna Oriani e davanti ai tanti bambini (e alle loro madri) che affollano il baby parking e le giostrine di Licola Borgo. Uno “spettacolo” inaccettabile per una società civile che, purtroppo, dà vita a un degrado che da anni contraddistingue Licola e davanti al quale le istituzioni sembrano impotenti.