POZZUOLI – Il Borgo delle Piscinelle diventa una “sub zona a traffico limitato” con aree e tratti di strade completamente pedonali. Lo ha stabilito un’ordinanza firmata dal sindaco Vincenzo Figliolia nell’ambito del più esteso Settore Verde della Ztl1 del centro storico. Nella zona ex Gesuiti, dunque, non si potrà accedere con i veicoli dal lunedì al venerdì dalle ore 11 alle ore 15 e dalle ore 18 alle ore 4 del giorno successivo, e il sabato, la domenica e i festivi infrasettimanali dalle 11 alle 4 del giorno successivo. Inoltre, il provvedimento istituisce il divieto permanente (h24) di transito e sosta su via Celio Rufo e via Morelli (tratto da incrocio con via Mazzini ad incrocio con via Ex Gesuiti) e su via Ex Gesuiti (tratto da incrocio con via Celio Rufo ad incrocio con corso Garibaldi). Viene poi confermato il senso unico alternato e il divieto di sosta permanente su via Gabella Portese, vico Piscinelle e vico Ex Gesuiti (tratto da via Gabella Portese a via Celio Rufo), con deroga per i veicoli di proprietà dei residenti e dei titolari di un posto auto fuori sede stradale. Così come è confermato il senso unico di circolazione, con divieto di sosta permanente, lungo via Giuseppe Mazzini in direzione corso Garibaldi.