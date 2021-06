IL PROGETTO – Il corso è finalizzato alla preparazione di pizzaioli che saranno già in grado, dopo il periodo di stage, di lavorare in pizzerie con una bassa produzione. I ragazzi stanno imparando la preparazione della pizza al forno a legna come prevede la tradizione napoletana, tutelata dall’Unesco come patrimonio immateriale dell’umanità. Allo stesso tempo impareranno ad elaborare la pizza per celiaci e la preparazione della pizza con forno elettrico. Il corso è stato possibile grazie allo sponsor Mulino Caputo e la disponibilità dell’Apn