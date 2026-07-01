POZZUOLI – «Iasiello fa i “pezzotti” con l’intelligenza artificiale». È la sintesi, alquanto colorita, dell’intervento fatto ieri dal sindaco Gigi Manzoni durante il lungo consiglio comunale. Al centro del dibattito è finita la festa aperitivo non autorizzata andata in scena davanti a Palazzo Migliaresi, al Rione Terra di Pozzuoli. Manzoni durante il suo intervento ha mostrato due immagini dell’antica rocca finite al centro di alcune denunce e segnalazioni fatte da Iasiello. Ebbene, da queste si evincerebbero delle modifiche che a detta di Manzoni sarebbero il frutto di un intervento fatto con l’intelligenza artificiale. “Stia attento, qui ci sono dei basoli che non esistono più. La invito a stare attento, lei fa bene a fare le segnalazioni, ma chi le ha fornito queste foto le ha modificate con l’intelligenza artificiale” ha detto Manzoni che sulla festa ha chiarito “Non c’era nessuna autorizzazione, nessuno è autorizzato a fare bivacchi e aperitivi lì”.