Manifestante aggredito a Pozzuoli. Cortei non autorizzati, in arrivo denunce e sanzioni

POZZUOLI – Tensioni ieri a Pozzuoli durante i blocchi stradali da parte dei residenti di via Napoli esasperati dalla grave crisi sismica. Durante la manifestazione, che dal lungomare si è spostata nel centro storico, un’auto con a bordo due uomini ha tentato di forzare il blocco in via Sacchini. Ad avere la peggio è stato uno sfollati che è stato aggredito brutalmente dell’automobilista. Sul posto è giunta un’ambulanza del 118 che ha trasportato il ferito al pronto soccorso dell’ospedale Santa Maria delle Grazie.

LE DENUNCE – Intanto è in arrivo la stretta da parte della Questura sulle manifestazioni non autorizzate e senza alcun preavviso. Da due giorni, infatti, i blocchi stradali stanno creando disagi anche agli stessi residenti e ai commercianti delle zone di via Napoli e del centro storico che si ritrovano ad avere improvvisamente i propri clienti intrappolati nella morsa dei manifestazioni. Dopo le tensioni di ieri, inoltre, sarebbero in arrivo una serie di denunce a carico dei manifestanti. E non solo: gli esagitati rischiano anche la perdita dei sussidi messi a disposizione per gli sfollati del sisma.