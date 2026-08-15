POZZUOLI/ Dopo la notte dei falò tappeto di rifiuti sulla spiaggia di Lucrino

POZZUOLI – Numerosi rifiuti abbandonati a Lucrino dopo la notte di Ferragosto e dei falò nonostante i divieti inposti da un’ordinanza sindacale. Questa mattina la spiaggia era un tappeto di plastica, vetro e bottiglie abbandonati lungo gran parte dell’arenile libero. Nonostante la presenza degli appositi contenitori gli incivili di turno hanno preferito lasciare i rifiuti sulla sabbia. All’alba per ripristinare l’ordine e la pulizia ci hanno pensato i volontari del Consorzio Lucrino Mare che gestiscono il tratto di spiaggia libera attrezzata a Lucrino.