Sale ancora il numero degli sfollati a Pozzuoli: sono 3.365

POZZUOLI – Sale ancora il numero degli sfollati a Pozzuoli che ad oggi sono 3.365. È quanto emerge dall’ultimo bollettino sulla crisi sismica che conta anche 351 ordinanze di sgombero relative a 1.322 nuclei familiari. Tra gli sfollati 3.168 persone hanno scelto una sistemazione autonoma; 143 persone si trovano in strutture alberghiere mentre 54 sono state accolte al Palatrincone. Infine sono 1.152 nuclei familiari hanno presentato richiesta per il Contributo di autonoma sistemazione (CAS), per un totale di 2.866 persone, di cui 586 over 65 e 483 con disabilità.