Il Vescovo di Pozzuoli tra gli sfollati: messa in piazza e al Palazzetto di Monterusciello

POZZUOLI – Tra la gente e tra gli sfollati del bradisismo. È forte la presenza del vescovo della Diocesi di Pozzuoli e Ischia, Monsignor Carlo Villano, che ieri pomeriggio ha celebrato la funzione religiosa del 14 agosto in piazza della Repubblica a causa dall’inagibilità della chiesa di Santa Maria delle Grazie. Questa mattina, invece, il Vescovo si è recato di persona per salutare gli sfollati ospiti presso il centro di accoglienza allestito al Palatrincone di Monterusciello dove ha celebrato la messa in occasione della festività della Madonna Assunta.

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