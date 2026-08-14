Ancora proteste a Pozzuoli, sfollati bloccano le strade – LE FOTO

POZZUOLI – Non si ferma la protesta a Pozzuoli. Per la seconda sera consecutiva gli sfollati hanno bloccato le strade di via Napoli. Transenne, reti metalliche, sedie e auto sono state messe lungo la strada del lungomare Sandro Pertini, davanti al tunnel Tranvai e alle rotatorie per bloccare il traffico veicolare. I residenti chiedono tende e moduli prefabbricati a via Napoli. La protesta andrà avanti per tutta la notte. Secondo rumors circolati in città la manifestazione potrebbe andare avanti fino all’alba, spostandosi verso il porto di Pozzuoli. *seguiranno aggiornamenti

LE FOTO