A Pozzuoli annullati “Pennone a mare”, processione e tutti gli eventi: ci sarà solo la messa in piazza con il Vescovo

POZZUOLI – Tutti gli eventi in programma per il Ferragosto sono stati annullati a Pozzuoli. “Pennone a mare”, la processione del 15 agosto e il consueto spettacolo dei fuochi sono stati cancellati a seguito del crisi sismica che ha colpito la città. Nella giornata di domani la messa della Madonna Assunta sarà celebrata in Piazza della Repubblica dal Vescovo Carlo Villano, che farà visita anche agli sfollati nel Palazzetto dello sport di Monterusciello. “La festa del Pennone quest’anno non si farà. Pozzuoli si appresta a vivere un ferragosto diverso dal solito. Abbiamo preso questa decisione nel rispetto di tutti i nostri concittadini che stanno affrontando grosse difficoltà. Tutti i fondi che erano destinati per la realizzazione della festa verranno utilizzati per aiutare la cittadinanza” ha fatto sapere il sindaco Manzoni.