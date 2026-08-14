POZZUOLI/ Ladri in casa nella notte, famiglia derubata nel sonno

POZZUOLI – Furto in un’abitazione nella notte a Monterusciello. I ladri hanno colpito una famiglia che vive al secondo piano di una palazzina all’interno del parco Modigliani, lungo l’omonima strada. Secondo quanto ricostruito i malviventi si sono arrampicati al balcone per poi forzare una finestra. Una volta all’interno dell’abitazione hanno rovistato nella stanze riuscendo a portare via qualche oggetto in oro e poche centinaia di euro. Il furto è avvenuto mentre la famiglia all’interno dormiva. Entrati dal balcone i ladri sono poi usciti dalla porta d’ingresso. La scoperta è arrivata in mattinata, al risveglio. Sul posto sono giunti i carabinieri che hanno effettuato i rilievi del caso e acquisito la denuncia delle vittime.