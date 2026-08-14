Sale ancora il numero degli sfollati a Pozzuoli: sono 3.157

POZZUOLI – È salito a 3.157 il numero degli sfollati a Pozzuoli. Il nuovo bilancio conta anche 270 tra ordinanze, diffide e altri provvedimenti; 1.222 nuclei familiari evacuati o sgomberati; 2.960 persone in sistemazione autonoma; 143 ospitate in strutture alberghiere; 54 accolte al Palatrincone; 1.119 nuclei familiari hanno presentato richiesta per il Contributo di autonoma sistemazione (CAS), per un totale di 2.831 persone, di cui 578 over 65 e 482 con disabilità.