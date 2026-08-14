Malore in mare a Monte di Procida, diportista salvato dalla Guardia Costiera

MONTE DI PROCIDA – Intervento salvavita della Guardia Costiera di Pozzuoli e del 118 ieri nella acque di Monte di Procida: un diportista è stato soccorso e salvato dopo avere accusato un malore mentre si trovava a bordo di una barca. Dalla barca è stata lanciata la richiesta di aiuto e sul posto è arrivata la motovedetta CP 711 dell’Ufficio Locale Marittimo di Baia, che ha proceduto al trasbordo del diportista e al suo trasferimento a terra, sul pontile di Acquamorta.

I SOCCORSI – A terra, allertati dalla macchina dei soccorsi, erano pronti a intervenire un’équipe del 118, che ha trasportato il paziente in ospedale. Soddisfazione per l’esito dell’operazione è stata espressa dalla Guardia Costiera: “La tempestività dell’intervento ha consentito di assicurare senza ritardi il passaggio dal soccorso in mare all’assistenza sanitaria a terra. La salvaguardia della vita umana in mare costituisce il principale compito istituzionale della Guardia Costiera, assicurato quotidianamente attraverso il dispositivo di soccorso lungo le coste e in mare”.