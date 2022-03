POZZUOLI – «Europa Verde Campania e la federazione del Sole che Ride di Pozzuoli ribadiscono il loro impegno per l’unità della coalizione di centro sinistra. Europa Verde auspica, in ogni città che andrà al voto la prossima primavera, che il centro sinistra riesca a fare sintesi e che vada unito e compatto al voto, con programmi validi e dettagliati, e con una proposta politica concreta.» è quanto fa sapere il consigliere regionale di Europa Verde, Francesco Emilio Borrelli, che è intervenuto sul caso-Pozzuoli «Nonostante il Pd locale nel recente passato abbia più volte evitato sia il confronto, sia l’invito al tavolo di coalizione degli ambientalisti, e nonostante riteniamo che la candidatura di Gigi Manzoni sia ad oggi la più valida, continuiamo ad essere disponibili a ragionare su tutte le possibilità per ritrovare un percorso unitario a partire dalle primarie che, da sempre, consideriamo il migliore strumento democratico e partecipativo per esprimere il candidato Sindaco».