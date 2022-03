POZZUOLI – L’Associazione Acli Dicearchia, in collaborazione con Antonio Isabettini, con il Patrocinio morale del Comune di Pozzuoli, nell’ambito del progetto della Commissione Pari Opportunità “Marzo in Rosa 2022- Protagoniste al femminile”, ha organizzato per sabato 5 marzo 2022, alle ore 11, a Palazzo Migliaresi la manifestazione “Le donne del Rione Terra–Storie di folklore puteolano”. Alcune donne, residenti al Rione Terra fino al 2 marzo 1970, testimonieranno le loro esperienze. Saranno recitate scenette e poesie sul tema da Arturo Delogu, Luisa Perfetto e Luisa De Franchis. Lux in Fabula trasmetterà filmati sulle condizioni di vita e sull’evacuazione. Interverranno anche uomini di cultura che hanno scritto sul Rione Terra. Antonio Isabettini, profondo conoscitore dell’antica rocca, racconterà alcuni aneddoti.

L’EVENTO – «E’ stata scelta questa data – ha dichiarato Giovanna Di Francia, Presidente dell’Associazione Acli Dicearchia – perché cade tra il 2 marzo, ormai diventato simbolo dell’evacuazione di 52 anni fa, e l’8 marzo, giornata mondiale della donna, con la precisa volontà di dare un concreto riconoscimento alle donne del Rione Terra, esempi di solidarietà tra la gente e di vita vissuta in disagiate condizioni, nel pieno rispetto di regole e valori».