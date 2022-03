RICEVIAMO E PUBBLICHIAMO – «I furti d’auto si stanno ‘spostando’ anche nella zona di Licola Mare, dove la notte – con l’illuminazione inesistente da parte del Comune nelle traverse e nessuna pattuglia per strada – si lascia campo libero ai ladri e non solo. Questa mattina è toccato a me l’amaro risveglio, non trovando la mia auto, e mettendomi alla ricerca l’ho ritrovata abbandonata in una traversa, priva di catalizzatore, sterzo distrutto, stereo mancante. Un danno che si stima intorno ai 1.000 euro. Fatto denunciato alla caserma dei carabinieri. Pozzuoli è sotto assedio da molto tempo; ormai i furti sono diventati giornalieri e di gran numero. E non si vede nessun provvedimento per la tutela dei cittadini. La situazione potrebbe degenerare in qualcosa di peggio: se un lavoratore scende di casa nella notte e incontra dei malviventi nella propria auto, intenti a rubarla, con arnesi da scasso, i ladri potrebbero infierire sul malcapitato oltre che sulla sua macchina».