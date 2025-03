POZZUOLI/ «I soldi sono per le zeppole» Spacciavano droga a Licola mare: arrestati due pusher

POZZUOLI – Due spacciatori sono stati arrestati dai carabinieri a Licola mare. Si tratta di Luigi Marciano, 41 anni e Luigi Rendente, 58 anni, entrambi puteolani già sottoposti agli arresti domiciliari. Rendente era finito in manette due anni fa per aver rubato frigoriferi all’interno dell’ex complesso Damiani. Lunedì sera, quando i carabinieri della stazione di Licola gli hanno trovato addosso i soldi incassati dallo spaccio di droga, si sono giustificati affermando che stavano facendo una “colletta” per acquistare le zeppole per la festa del papà.

L’ARRESTO – I due sono stati fermati lunedì sera in via Del Mare, nell’abitazione di Marciano. Durante la perquisizione, i carabinieri li hanno trovati in possesso di dieci dosi di cocaina, tre bilancini di precisione e circa 300 euro in contanti. I due sono stati processati con rito direttissimo e nella giornata di ieri sono stati trasferiti nel carcere di Poggioreale. Rendente dovrà rispondere anche di evasione.