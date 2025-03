Politiche sociali nei Campi Flegrei, da Bacoli arriva la denuncia «Pozzuoli ha fatto i bandi facendo una fuga in avanti»

BACOLI – «I comuni di Pozzuoli, Bacoli e Monte di Procida adottano un Piano di zona, così come previsto in tutti i comuni, che ha l’obiettivo di organizzare e coordinare i servizi sociali sul territorio, rispondendo alle necessità delle persone in situazione di vulnerabilità. Uno strumento di programmazione che vale circa 4/5 milioni di euro, che deve dare priorità agli anziani, ai disabili e all’età evolutiva. Le aree di intervento comprendono servizi come l’assistenza specialistica, l’assistenza domiciliare per anziani e disabili, e altre misure di sostegno sociale. Ora mi chiedo e sto preparando un’interrogazione scritta, come è possibile che il comune di Pozzuoli abbia già espletato 3 appalti (per migliaia di euro) per l’assistenza specialistica, l’assistenza ai disabili, l’assistenza domiciliare agli anziani, e un affidamento di 100mila euro per il Sistema Informativo, senza che il Piano di Zona sia ancora stato approvato nei 3 consigli comunali» E’ quanto sostiene Nello Savoia, consigliere comunale di Bacoli «Le gare potevano essere fatte senza passare prima all’approvazione di Giunta e Consiglio? Se fosse come penso, le gare sono legittime? Chi ha deciso quali erano i criteri? Io spero che il comune di Bacoli faccia sentire la sua voce. Io capisco che in pentola ci sono milioni di euro, ma stiamo parlando di temi delicati, che riguardano il benessere e la vita quotidiana dei cittadini più fragili, con il risvolto di tutte le famiglie.»