POZZUOLI/ Convocato il consiglio comunale: 22 punti all’ordine del giorno

POZZUOLI – Domani, giovedì 20 Marzo 2025 alle ore 10:00 in prima convocazione, e venerdì 21 Marzo alle ore 10:00 in seconda convocazione, nell’aula consiliare “Nino Gentile” di Via Tito Livio al Rione Toiano, è convocato il Consiglio comunale in seduta ordinaria. Sono ventidue i punti all’ordine del giorno tra cui ci sono l’approvazione accordo di programma per la realizzazione in forma associata del V Piano di zona triennale 2022/2024 e per la gestione delle attività di integrazione socio sanitarie; l’approvazione del Piano di zona triennale; le approvazioni dei regolamenti di compartecipazione degli utenti al costo dei servizi; per l’accesso e l’erogazione dei servizi sociosanitari; per la compartecipazione degli utenti al costo delle prestazioni socio sanitarie; per l’organizzazione del servizio sociale professionale; il regolamento dei criteri di scelta delle procedure di affidamento dei servizi al terzo settore e ad altri soggetti privati; dei criteri e modalità organizzative dell’erogazione dei servizi e dell’accesso prioritario; il regolamento per il funzionamento del Coordinamento Istituzionale; per il funzionamento dell’Ufficio di Piano; per la gestione del Segretariato Sociale e il regolamento sulla protezione dei dati personali adottato in attuazione del Regolamento U.E. 2016/679. Infine ci sono anche otto debiti fuori bilancio.