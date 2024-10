POZZUOLI/ I lettori segnalano: «Pulizia caditoie stradali mai programmata dal Comune»

POZZUOLI – Riceviamo e pubblichiamo: «Gentilissimo Direttore, faccio appello alla sua testata giornalistica al fine di rendere noto, con la pubblicazione di questa lettera, alla pubblica amministrazione del Comune di Pozzuoli, quanto sto per descrivere. Passeggio tutte le mattine lungo la via Amedeo Modigliani di Monteruscello, e mi capita da anni di notare che non è stato mai programmato ed effettuato una pulizia sistemica delle caditoie stradali. Conosciamo tutti l’importanza nel tenere pulito le caditoie e tombini stradali, liberandoli da foglie e detriti che potrebbero sicuramente portare all’allagamento in caso di forti piogge e continue, situazione imprescindibile dato i continui cambiamenti climatici e i disastrosi eventi estremi degli ultimi tempi (Emilia Romagna e Valencia). Basta passeggiare lungo questa strada per rendersi conto che la metà delle caditoie sono ostruite completamente o da fogliame o da avanzi di asfalto mai eliminato nelle rare manutenzioni stradali. Mi chiedo se questa programmazione di pulizia debba essere fatta in maniera straordinaria solo postuma ad un disastro, ed innescare la solita commedia dell’imprevedibilità meteorologica? Pertanto a nome di tutti i cittadini Puteolani si chiede che al più presto si operi su tutto il territorio, già compromesso dal Bradisismo, in maniera rapida per scongiurare sciagure annunciate». (Giuseppe A.)