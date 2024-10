Spettacoli, fiere e la festa della birra: 4 giorni di eventi a Pozzuoli

POZZUOLI– “Pozzuoli Inn…festa”. Quattro giorni di eventi in programma nel capoluogo dei Campi Flegrei, location di spettacoli, fiere e feste a tema. Si parte stasera con la Festa della Birra, evento che celebra l’Oktoberfest. Bionde e rosse spillate riempiranno i boccali nella Piazza della Repubblica, che fino a domenica 3 novembre si trasformerà in una sorta di Theresienwiese bavarese. Sabato 2 novembre sarà la volta invece del mercatino enogastronomico, che andrà in scena dalle 9 alle 14 nella villetta comunale di Pozzuoli dove produttori e venditori provenienti da tutta la regione esporranno i prodotti tipici della tradizione campana. A seguire, dalle 18 in poi, tornerà in scena l’ormai consueto appuntamento con la fiera degli hobbisti che da settembre accompagna i week end puteolani. Oltre 40 piccoli artigiani, iscritti al primo albo degli hobbisti dell’area flegrea, coloreranno fino a notte fonda la Piazza della Repubblica.

LA RIPRESA – «Pozzuoli è tornata a brillare e dopo i successi delle scorse settimane il programma di eventi diventa più ricco e interessante con Pozzuoli Inn – spiega l’assessore alle attività produttive Titti Zazzaro – Un ringraziamento particolare va a tutti gli attori di questa kermesse: commercianti, sindacati di categoria, hobbisti e quanti, quotidianamente, lavorano per far brillare di luce propria la nostra meravigliosa città».

L’IMPEGNO – A fare da cornice ci saranno le esibizioni degli artisti di strada, la musica dal vivo di Monica Marra e Michele Montefusco nella suggestiva Cassa Armonica e il “Baule dei Ricordi”, momento di intrattenimento e animazione per i bambini. «C’è una comunità che chiede risposte e noi le stiamo dando, lavorando quotidianamente per soddisfare ogni esigenza – dice il sindaco di Gigi Manzoni – I mesi bui del bradisismo sembrano ormai messi alle spalle, adesso puntiamo ad alzare il livello dell’offerta d’intrattenimento per ogni fascia d’età. Ci attendono quattro giorni intensi e ricchi di eventi che popoleranno il nostro meraviglioso centro storico. Vogliamo rendere Pozzuoli appetibile e ci stiamo riuscendo, i numeri delle scorse settimane dicono che siamo sulla strada giusta».