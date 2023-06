POZZUOLI/ I lettori segnalano: «Che fine ha fatto il cinema all’aperto al Rione Terra? E il calendario degli eventi estivi?»

POZZUOLI – Riceviamo e pubblichiamo: «Buonasera. Vi scrivo perché vorrei notizie sul cinema all’aperto al Rione Terra che è stato organizzato fino a due anni fa. La nuova giunta lo scorso anno si era appena insediata a inizio estate e speravo che quest’anno invece avrebbero riproposto l’iniziativa che prevedeva per tutta l’estate cinema e concerti al Rione Terra. Ho letto del ripristino dell’area eventi a Villa Avellino ma non mi sembra abbiano intenzione di fare anche il cinema (a parte che non c’è ancora un probabile programma…). Lo scorso anno scrissi un messaggio al nuovo sindaco e mi rispose appunto che si erano appena insediati. Ci andavo spesso al cinema e ai concerti ed erano sempre molto frequentati. Potreste provare a scrivere un articolo per stimolare al riguardo il sindaco e gli assessori?» (Antonella C.)