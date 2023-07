POZZUOLI/ I lettori segnalano: «Abbiamo un bosco in via Parini ma il Comune non fa nulla»

POZZUOLI – Riceviamo e pubblichiamo: «Caro Direttore, spero che lei ci possa aiutare. Noi abitanti del lotto 13 di via Parini viviamo una triste realtà. Il comune di Pozzuoli, come al solito, non ci ascolta. Di fronte le nostre case c’è un bosco di erba e se dovesse scoppiare un incendio noi moriamo come topi perché abbiamo il contatore del gas fuori le porte. Spero che lei ci possa aiutare. Infinitamente grazie» (Genny N.)