Gravi carenze di sicurezza: fermato un peschereccio nel porto di Pozzuoli

POZZUOLI – Al termine di un’attività congiunta con personale degli Uffici Locali Marittimi di Mondragone e di Castel Volturno, nonché dell’Ufficio Circondariale Marittimo di Pozzuoli, al capo barca di un’unità da pesca sono stati notificati verbali di accertamento e contestazione di illecito amministrativo per un totale di 4.616 euro. Il Motopesca, posto in stato di fermo amministrativo per gravi carenze di sicurezza, al termine della visita ispettiva da parte dell’Ente Tecnico, è risultato in scadente stato di manutenzione, al punto da necessitare più approfonditi accertamenti tecnici e riparazioni in cantiere. Al contempo, non è stata trovata corrispondenza fra il modello di apparato motore installato a bordo con quello indicato sui documenti tecnici e di sicurezza dell’unità, determinando una situazione di grave nocumento per la sicurezza della navigazione, aggravata dall’assenza di un membro dell’equipaggio durante la navigazione effettuata verso il sorgitore di Pozzuoli.