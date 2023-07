Atti osceni in spiaggia: denunciato

ISCHIA – Ieri pomeriggio gli agenti del Commissariato di Ischia, durante il servizio di controllo del territorio, a seguito di una segnalazione pervenuta alla locale Sala Operativa, sono intervenuti in via Spinesante a Forio d’Ischia presso la spiaggia libera denominata “della Chiaia”. I poliziotti, giunti sul posto, hanno notato poco distante un uomo che, incurante della presenza anche di altre persone compresi minori, stava iniziando a denudarsi completamente; pertanto, lo hanno raggiunto accertando, altresì, che era in evidente stato di alterazione alcolica e lo hanno invitato a rivestirsi. L’uomo, un 53enne di origine ucraina con precedenti di polizia, è stato denunciato per atti osceni in luogo pubblico e ubriachezza manifesta.