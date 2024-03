POZZUOLI – A causa di un guasto improvviso è stata interrotta la fornitura idrica per le utenze site in via Girone, a Pozzuoli. Il Comune fa sapere che il servizio idrico, salvo ulteriori aggiornamenti, sarà ristabilito alle ore 13.00. È stato intanto previsto un servizio di autobotte di acqua non potabile che stazionerà in Piazzale del Ricordo (Largo Palazzine) fino al termine dell’intervento.