MONTE DI PROCIDA/ Al via la distribuzione dei nuovi kit per la raccolta differenziata

MONTE DI PROCIDA – A partire da lunedì 11 marzo saranno distribuiti i nuovi kit per la raccolta differenziata sul territorio di Monte di Procida. A renderlo noto è l’ufficio Igiene Urbana che comunica le modalità per la consegna dei nuovi mastelli, delle bio-pattumiere e degli eco-shopper con materiali informativi destinati a tutti i nuclei familiari di Monte di Procida. La consegna seguirà una calendarizzazione per strade di residenza per evitare sovraffollamenti presso la sede di distribuzione allestita al piano seminterrato della Casa Comunale cui si accede dal piazzale retrostante l’ingresso principale.