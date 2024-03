«Tanti auguri a Josi»: evento per le donne si trasforma in spot per i candidati a sindaco di Bacoli e Monte di Procida

BACOLI – L’evento dedicato alla celebrazione dell’8 marzo, che ha visto il coinvolgimento di numerose scuole dell’area flegrea, si è trasformato in un inatteso spot per i candidati a sindaco di Bacoli e Monte di Procida. Con tanto di canzoncina di buon compleanno cantata dalla presentatrice dell’evento all’arrivo del primo cittadino bacolese, Josi Gerardo Della Ragione. La manifestazione sulla parità, di per sé lodevole, promossa in occasione della festa della donna alla presenza degli alunni (che non votano), dei genitori (che votano) e dei tantissimi insegnanti, è diventata una ‘réclame’ per Josi Della Ragione, presente al tavolo, e per Peppe Pugliese, arrivato a metà mattinata e presentato come candidato sindaco a Monte di Procida. L’evento ha visto anche la presenza dell’assessore regionale Fortini. La manifestazione, dai risvolti elettorali, è probabile non sia stata gradita nemmeno ai diretti interessati.