POZZUOLI – «Giustizia x Minopoli». Recita così lo striscione affisso nella notte in Piazza Giuseppe Minopoli a Monterusciello. La dedica è alla guardia giurata ammazzata 13 anni fa nel quartiere durante un tentativo di rapina. Giuseppe Minopoli, detto “Pino”, quella maledetta sera del 6 settembre del 2008 tentò di fermare i rapinatori all’interno di una pizzeria in via Allodi ma fu ucciso a sangue freddo. Da quel giorno, dopo 13 lunghi anni, gli autori di quell’omicidio sono ancora impuniti. Il quartiere, nel giorno della “Festa della mamma”, ha voluto ricordare così il suo eroe, chiedendo giustizia per lui e per suoi familiari.