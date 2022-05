BACOLI – I carabinieri della sezione operativa di Pozzuoli hanno arrestato per detenzione di droga a fini di spaccio Stefano Schiano di Cola, 31enne di Bacoli già noto alle forze dell’ordine. Durante una perquisizione domiciliare i militari hanno rinvenuto e sequestrato 60 grammi di marijuana, un bilancino di precisione e 60 in contante ritenuto provento illecito. Il 32enne è stato sottoposto ai domiciliari ed è ora in attesa di giudizio.