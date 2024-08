POZZUOLI/ Grande festa al Rione Terra per la presentazione dell’Asd Puteolana 1902

POZZUOLI – Rione Terra gremito per la presentazione dell’Asd Puteolana 1902. I tifosi si sono presentati in massa per conoscere i volti della squadra e gridare a voce alta il proprio supporto alla maglia granata. Nella serata di ieri, presso l’Arena Puteolana, situata presso l’antica rocca di Pozzuoli, si è tenuta infatti la presentazione dell’organigramma societario completo, dello staff e della Prima Squadra. La Puteolana 1902 ha già dato il via alla campagna abbonamenti per la stagione 2024/25: la squadra granata sarà impegnata nel campionato di Serie D.