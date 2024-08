Incendio a Pozzuoli, Arpac: «Concentrazioni di diossine inferiori ai valori di riferimento»

POZZUOLI – Concentrazioni di diossine e furani inferiori ai valori di riferimento. È quanto emerge dai primi rilievi eseguiti dall’Arpac a Pozzuoli. In seguito all’incendio che lo scorso 24 agosto è divampato presso la Ditta ME.PA, sita in via Provinciale Pianura, sono infatti disponibili i risultati del monitoraggio di diossine, furani e PCB dioxin like dispersi in atmosfera. L’Arpac fa sapere che «il primo ciclo di campionamento (24-25 agosto) evidenzia concentrazioni (pari a 30 fg/Nm3 I-TEQ), inferiori ai valori di riferimento correntemente utilizzati dalla comunità scientifica, in particolare alle concentrazioni di tossicità equivalente indicate dal Lai, organismo tecnico della Repubblica federale tedesca, dell’ordine di 0.150 pg I – TEQ (equivalenti a 150 fg/m3)». Il monitoraggio è tuttora in corso.