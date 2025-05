POZZUOLI/ Gli studenti dell’IC4 Pergolesi fanno incetta di primi posti nelle competizioni scolastiche

POZZUOLI – L’Istituto Comprensivo IC4 “G. Pergolesi” si conferma un punto di riferimento nel panorama scolastico, affermandosi come realtà educativa attenta alla valorizzazione delle eccellenze e all’adozione di pratiche didattiche innovative. Nel mese scorso, gli alunni dell’Istituto hanno conseguito risultati di grande prestigio in importanti competizioni scolastiche, tra cui i Giochi Matematici Pristem organizzati dall’Università Bocconi, i Giochi delle Scienze Sperimentali e il concorso internazionale di lingua inglese The Big Challenge. In tutte queste manifestazioni, diversi studenti si sono classificati ai primi posti delle rispettive graduatorie, distinguendosi per competenze, preparazione, impegno e spirito di iniziativa. Questi successi testimoniano non solo il valore, la preparazione e l’impegno degli studenti, ma anche l’elevata qualità della proposta didattica dell’Istituto. Rappresentano il risultato concreto di un lavoro educativo condiviso, fondato sulla passione, sulla professionalità del corpo docente e della dirigenza, da sempre orientati allo sviluppo del pensiero critico, della creatività e dell’apprendimento attivo.

I RISULTATI – Giochi Matematici Pristem – Università Bocconi: un appuntamento di prestigio a livello nazionale e internazionale, in cui tre studenti del plesso Pergolesi (Andrea Cafiero, Andrea Saldi e Alessio Volpe) hanno conquistato un posto per la finale nazionale che si svolgerà il prossimo 10 maggio nella sede del prestigioso Ateneo; in particolare Andrea Cafiero ha meritato il gradino più alto del podio grazie a spiccate capacità logico-matematiche e grande padronanza nella risoluzione dei quesiti, distinguendosi nelle semifinali dello scorso 15 marzo tra centinaia di partecipanti a livello provinciale. Nella finale nazionale si contenderà un posto nella squadra che rappresenterà l’Italia alla finale internazionale di Tunisi, prevista per la fine di agosto. Da anni l’Istituto partecipa con entusiasmo a questo importante competizione, convinta che un approccio diverso al problem solving e allo studio della matematica possa essere un valido strumento per aiutare i ragazzi ad apprezzare una disciplina che, troppo spesso, viene vista come un ostacolo piuttosto che come una sfida entusiasmante. I giochi matematici, infatti, offrono un’opportunità unica di apprendimento, attraverso cui si sviluppano capacità logiche, intuizione, fantasia e pensiero critico, che permettono agli studenti di risolvere problemi con approcci nuovi e stimolanti.

Giochi delle Scienze Sperimentali: la competizione, promossa dall’ANISN (Associazione Nazionale Insegnanti di Scienze Naturali), è rivolta agli studenti delle classi terze della scuola secondaria di primo grado e mira a stimolare l’interesse e la diffusione della cultura scientifica tra i più giovani. L’I.C.4 “G. Pergolesi”, da sempre impegnato nella promozione delle discipline STEM, partecipa con entusiasmo a eventi di questo tipo. Prendere parte a tali competizioni rappresenta non solo un’occasione di confronto e di sana competizione, ma anche sfida personale che permette agli alunni di mettersi alla prova, superare i propri limiti e sviluppare sia le conoscenze teoriche che le abilità pratiche. La prova di Istituto ha permesso di selezionare tre alunni meritevoli, che hanno avuto accesso alla fase regionale tenutasi il 25 marzo scorso presso l’Università “Federico II” di Napoli, dove si sono confrontati con altri 41 alunni di altre scuole della Campania. Con grande soddisfazione, Federico Di Stefano, si è classificato al primo posto, guadagnando l’accesso alla Fase Nazionale Sperimentale, che si terrà ad Assisi il prossimo10 maggio, dove gli studenti selezionati affronteranno prove sperimentali che metteranno alla prova non solo le loro conoscenze, ma anche le abilità operative e procedurali, fondamentali nelle discipline scientifiche

Una menzione speciale va inoltre a Giorgia Ciccarelli, che pur non accedendo alla fase nazionale, si è distinta per impegno e preparazione, conquistando un ottimo quarto posto nella graduatoria regionale.

The Big Challenge: è un concorso internazionale di lingua inglese rivolto agli studenti di ogni ordine e grado. Nato con l’obiettivo di motivare i ragazzi allo studio dell’inglese attraverso il gioco, propone ogni anno una sfida coinvolgente su lessico, grammatica, comprensione e cultura anglofona. Grazie a un formato dinamico e interattivo, il concorso valorizza le competenze linguistiche acquisite a scuola e favorisce un approccio positivo all’apprendimento delle lingue straniere, incoraggiando la partecipazione attiva e la sana competizione tra studenti di tutta Europa. Il contest online del 24 e 25 Marzo scorsi ha visto la partecipazione di 230 alunni dell’Istituto, dalle quinte classi della scuola primaria alle classi terze della scuola secondaria di primo grado. I risultati sono stati eccellenti da parte di tutti i partecipanti, che hanno saputo conquistare i vertici della classifica regionale. Gli studenti, Domenico Platano, Lorenzo Guadagno, Sara Preziuso e Chiara Caruso infatti si sono distinti brillantemente, aggiudicandosi rispettivamente il primo, il secondo, il terzo e il sesto posto assoluto nella graduatoria della regione Campania. Ma non è tutto: tre studenti dell’Istituto sono entrati nella top 20 della classifica nazionale, un traguardo che testimonia l’altissimo livello di competenza linguistica raggiunto e l’impegno profuso nello studio dell’inglese.

LA SODDISFAZIONE – Le parole della professoressa Francesca Coletta, Dirigente Scolastica dell’IC 4 Pergolesi «Questi straordinari risultati non sono solo motivo di grande orgoglio per il nostro Istituto, ma rappresentano anche la dimostrazione concreta di come, attraverso il lavoro di squadra e l’attenzione al potenziale di ciascun alunno, si possano raggiungere traguardi significativi. I riconoscimenti ottenuti in tre importanti competizioni scolastiche rappresentano un segnale forte e positivo: investire nella scuola che valorizza il pensiero critico, la creatività e la passione per l’apprendimento, significa costruire il futuro. Questi ragazzi, che hanno affrontato le gare con serietà e determinazione, sono un esempio tangibile di ciò che può accadere quando motivazione, dedizione e curiosità si combinano con un ambiente scolastico che stimola la crescita intellettuale e personal. Il merito va anche agli insegnanti, il cui contributo è stato determinante: non solo hanno preparato con cura gli studenti alle competizioni, ma li hanno anche motivati a perseguire l’eccellenza con passione e determinazione. Questi successi sono il risultato di un impegno costante, che porta alla creazione di un ambiente stimolante, dove gli studenti sono incoraggiati a pensare, esplorare e, soprattutto, a non temere di affrontare le sfide. Un sentito ringraziamento è rivolto anche ai genitori degli studenti, il cui supporto e coinvolgimento sono stati cruciali per il successo dei ragazzi. I genitori svolgono un ruolo fondamentale in questo percorso. Non è solo una vittoria per i nostri alunni, ma una gioia condivisa con le famiglie che, insieme a noi, vivono queste emozioni, partecipando attivamente alla crescita dei propri figli. Questo è il risultato di una vera e propria squadra educativa, dove l’impegno di ogni singolo componente, dagli studenti agli insegnanti, fino alle famiglie, è fondamentale per il raggiungimento di traguardi importanti come questi.» La Dirigente scolastica ha voluto inoltre sottolineare un’importante iniziativa promossa dall’Istituto: agli studenti meritevoli è stato assegnato un “premio di studio”, pensato per contribuire concretamente alle spese che le famiglie dovranno sostenere in vista della partecipazione alle finali nazionali dei concorsi, che si terranno a Milano e ad Assisi il prossimo 10 maggio. Un gesto che conferma l’attenzione della scuola non solo alla valorizzazione delle eccellenze, ma anche al supporto concreto e inclusivo verso le famiglie e gli studenti, nel segno di una comunità scolastica attenta, partecipe e unita.