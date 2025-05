A Pozzuoli arriva l’app per prenotare i taxi ed evitare attese

POZZUOLI – Arriva anche a Pozzuoli Consortaxi, l’app per prenotare il taxi in modo semplice velocizzando così gli spostamenti in tutta la città evitando le attese. Consortaxi gode di 20 vetture autorizzate e 20 anni di esperienza. può essere scaricata su iOS o Android. Una volta loggati si potrà accedere a una vasta gamma di opzioni personalizzabili, tra cui la scelta del metodo di pagamento, il tipo di veicolo e una lunga serie di informazioni per rendere il viaggio più confortevole.