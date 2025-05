POZZUOLI/ Tenta di rapinare hotel con una pietra: 44enne arrestato a Lucrino

POZZUOLI – Ha tentato di rapinare l’hotel Villa Luisa a Lucrino ma è stato bloccato e arrestato dalla Polizia. E’ successo ieri sera nei pressi della rotonda Cavani, dove i poliziotti di una volante hanno tratto in arresto un 44enne rumeno, con precedenti di polizia, anche specifici, per tentata rapina, lesioni e resistenza a pubblico ufficiale. Dopo l’SOS al 113 i poliziotti sono giunti prontamente sul posto e sono stati avvicinati dal personale dell’esercizio alberghiero i quali hanno raccontato che, poco prima, un uomo era entrato all’interno dell’hotel e, con la minaccia di una grossa pietra, aveva tentato di farsi consegnare i soldi dalla cassa per poi desistere dal suo intento e allontanarsi a piedi in direzione Arco Felice. Gli operatori, a seguito degli accertamenti esperiti, anche grazie alle descrizioni fornite ed alla visione delle immagini estrapolate dai sistemi di videosorveglianza presenti in zona, sono riusciti a rintracciare il soggetto in via Miliscola che, con non poche difficoltà e dopo una colluttazione, è stato bloccato e arrestato.