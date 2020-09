POZZUOLI – Sono esasperati gli ambulanti dello storico mercatino di via Roma a Pozzuoli che dal mese di maggio sono stati costretti a “traslocare” nel megaquartiere di Monterusciello. Questa mattina gli operatori stanno inscenando una protesta per poter far ritorno nel centro cittadino. Gli ambulanti non intendono mollare la presa e con mezzi e furgoni hanno occupato gli spazi prima adibiti alla vendita della loro merce. “Vogliamo solo lavorare”; “il mercato non si muove dal centro storico”: sono soltanto alcuni degli striscioni e dei cartelloni esposti in queste ore.

LA PETIZIONE – «Stiamo occupando l’area di via Roma e lo faremo in maniera permanente finché non arriveranno risposte dagli enti preposti. Abbiamo anche avviato una raccolta firme per chiedere un Consiglio Comunale straordinario sull’argomento», dichiara Aldo Marcellini, coordinatore nazionale di Unimpresa per il commercio su aree pubbliche. Nei giorni scorsi Marcellini ha anche inviato una nota al sindaco di Pozzuoli, Vincenzo Figliolia; al presidente del Consiglio Comunale Luigi Manzoni; all’assessore alle Attività Produttive Maria Esposito e al dirigente Settore Attività Produttive, Agostino Di Lorenzo: «L’esperimento è finito e con esito assolutamente negativo sotto tutti gli aspetti, visto che il trasferimento doveva rispettare alcuni punti cardine sottoscritti dall’amministrazione e che sono stati puntualmente disattesi, a partire dall’accodamento, il mercoledì, alla fiera settimanale, alla riduzione del canone di occupazione di suolo pubblico, alla riduzione della quota per gli spuntisti, alla ripartizione mensile del canone». A peggiorare la situazione, secondo Marcellini, è anche la non idoneità commerciale, per questo tipo di mercato, del sito individuato dal Comune.