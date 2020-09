BACOLI – Sabato 12 Settembre sarà una giornata molto importante, dal punto di vista sportivo, per la città di Bacoli. Il Porto di Baia sarà il teatro di due memorial organizzati dalla Associazione Polisportiva Dilettantistica Nuoto Club Puteoli, in collaborazione con il Comune di Bacoli e con il patrocinio di CONI e Federazione Italiana Nuoto, in ricordo di due grandi campioni della frazione di Baia e di tutto il comprensorio flegreo: Enzo D’Angelo, medaglia d’argento con la Nazionale di Pallanuoto alle Olimpiadi di Montreal nel 1976, e Giulio Travaglio, primatista ancor’oggi di vittorie (5) della Maratona del Golfo “Capri-Napoli. Le manifestazioni sportive, che prenderanno il via a partire dalle ore 16:30, riguardano nello specifico: “Memorial Giulio Travaglio” – Gara di nuoto di mezzo fondo (un miglio marino) e “Memorial Enzo D’Angelo” – Torneo di pallanuoto Under 18 tra Canottieri Napoli, Posillipo e Acquachiara. Dopo le premiazioni, alle ore 20:00, invece, in Piazza De Gasperi, avverrà la cerimonia con cui la città di Bacoli intitolerà le scale della “Sella di Baia” a Giulio Travaglio, a quasi cinque anni dalla scomparsa. La scelta delle “scale di Via Sella di Baia” non è affatto casuale: erano le scalinate che il grande campione era percorreva quotidianamente per dirigersi dalla sua abitazione, in Via Petronio Arbitro, verso il Molo di Baia dove era solito allenarsi.