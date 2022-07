POZZUOLI – Lo schema della Giunta-Manzoni prevede la ripartizione di otto nomine tra le forze politiche di maggioranza che hanno ottenuto almeno un seggio: 7 assessori (4 uomini e 3 donne) e il presidente del consiglio. A questi vi è da aggiungere la figura di un “super assessore”, figura che dovrà fare da raccordo tra Giunta, consiglio comunale e dirigenti, una sorta di capo di gabinetto che sarà Elio Buono.

LO SCHEMA – Manuale Cencelli alla mano, alle due liste che hanno ottenuto tre consiglieri (Uniti per Pozzuoli e Pozzuoli Libera) andranno quattro caselle: in totale tre assessori e la presidenza del consiglio da dividersi al 50%. Tra i quattro posti, l’unica certezza è la nomina a vice sindaco dell’ex assessore provinciale Filippo Monaco e leader di “Uniti per Pozzuoli”, seconda lista più votata della coalizione. Un assessore a testa, invece, andrà ad Europa Verde e Spazio Flegreo, movimento quest’ultimo che vede come papabili assessori Carlo Morra (primo dei non eletti della lista) o il consigliere eletto Vittorio Festa che, nel caso accettasse, consentirebbe a Morra di entrare in consiglio.

ASSESSORI E PRESIDENTE – Altro assessore con ogni probabilità sarà Giacomo Bandiera, docente universitario che dovrebbe entrare in Giunta in quota-sindaco, mentre il settimo nome uscirà dalle due civiche che fanno capo a Manzoni: Pozzuoli Democratica, la lista più votata della coalizione composta da una grossa fetta dei fuoriusciti del Partito Democratico e Progressisti Democratici. Per la presidenza del consiglio, invece, circolano i nomi di Gennaro Pastore (Uniti per Pozzuoli), Sandro Cossiga (Pozzuoli Libera) e Mimmo Pennacchio (Pozzuoli Democratica).