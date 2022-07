POZZUOLI – Sette giorni di pienoni al Suprema Experience, la nuova struttura che ha aperto al pubblico sabato scorso. Suprema è un luogo esclusivo, che sorge tra il lago Lucrino e il lago d’Averno, dove potrai vivere, anche in un solo giorno, tutto il relax e i comfort che offrono una settimana in hotel, ma lo farai immerso in un contesto suggestivo all’insegna del benessere e dell’intrattenimento. Ristorante esclusivo, ristorante con terrazza panoramica, sala feste, bar, due piscine, saune, tinozze idromassaggio, campi da calcio, padel, tennis e angoli di relax immersi nel verde. Un luogo esclusivo che, in appena una settimana, è stato visitato e vissuto già da migliaia di persone.

*articolo sponsorizzato