POZZUOLI/ Giù dal quarto piano, morta la 71enne di Monterusciello

POZZUOLI – Non ce l’ha fatta la 71enne che mercoledì era finita giù dal quarto piano della sua abitazione nel lotto 1 bis a Monterusciello. La donna è morta dopo due giorni di agonia a causa delle profonde ferite riportate dopo il violento impatto sul pavimento di un giardino in seguito a volto di oltre dieci metri. Le sue condizioni erano apparse subito critiche, nonostante il celere intervento dei sanitari del 118 che erano giunti sul posto. Il caso era stato archiviato dal primo momento come “tentato suicidio” a tal punto da escludere, dopo il decesso, anche il ricorso all’autopsia.

LA TRAGEDIA – Al momento della caduta dal balcone del quarto piano della sua abitazione, la donna era in compagnia del marito che soffrirebbe di disturbi psichici. La tragedia si era consumata nella mattinata di mercoledì 27 dicembre verso le 7.15. Il corpo della donna, riverso in una pozza di sangue, era stato notato in un giardino della palazzina popolare da alcuni vicini che poi avevano dato l’allarme. Sul posto era giunta anche la polizia. Trasportata in codice rosso al “Santa Maria delle Grazie” di Pozzuoli la 71enne è poi spirata dopo 48 ore.