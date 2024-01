Congressi cittadini di Italia Viva, eletti Enrico Russo a Pozzuoli e Lucia Brescia a Quarto

POZZUOLI – Sono terminati i congressi cittadini di Italia Viva, impegnata con le elezioni nei comuni della città metropolitana di Napoli. Congressi che hanno interessato anche tre dei quattro comuni dei Campi Flegrei: Pozzuoli, Quarto e Monte di Procida Proprio nel capoluogo flegreo gli iscritti hanno eletto Enrico Russo, già coordinatore cittadino del partito di Renzi; a Quarto, invece, è stata eletta la consigliera comunale di “Quarto Rinasce” Lucia Brescia, mentre a Monte di Procida è stato eletto Giuseppe Colandrea. «I congressi sono la massima rappresentazione della democrazia. Oggi abbiamo dimostrato che Italia viva è un gruppo compatto forte e coeso. Con oggi si amplia quel di processo di costruzione sempre più definito, un processo di radicamento che punta sempre più ad avere una struttura capillare in tutti i comuni della Provincia di Napoli» ha fatto sapere il partito attraverso una nota sottolineando come «L’intento del segretario Provinciale Marianna Mascolo, sodisfatta del lavoro avviato, è sempre più quello di non prescindere dalle istanze dei territori, dalle istanze degli amministratori locali per creare quella sinergia che consenta il raggiungimento degli obiettivi prefissati».